У результаті зіткнення два автомобілі відкинуло у лісосмугу. ДТП сталася 5 вересня. Поліція ще не надала офіційної інформації.

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Постраждала дитина

Mercedes влетів у патрульних на Daewoo Lanos між селами Нижча Дубечня та Новосілки. Кажуть, що водій легковика заснув за кермом. У Mercedes також їхала маленька дівчинка.

Унаслідок аварії вона травмувала ногу. Її відвезли до лікарні з підозрою на перелом.

Під Києвом водій легковика влетів у авто патрульних / Фото "Еспресо"

Також у результаті зіткнення постраждали водій поліцейського авто та його пасажир. Медики надавали їм допомогу на місці. В одного з потерпілих є підозра на закриту черепно-мозкову травму.