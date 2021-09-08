Информация о том, что человек якобы находился в состоянии алкогольного опьянения врачами пока не подтверждена. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

По теме На Киевщине майор полиции на легковушке влетел в грузовик: вероятно, был пьян

Что известно о ДТП

ДТП произошло в 4 утра 8 сентябре на трассе Киев – Одесса: легковушка Ravon столкнулась с грузовиком DAF, который ехала на главной дороге. Водитель фуры заявил, что майор полиции был пьян. По словам Прянишниковой, Виктор Поштаренко находился за рулем служебного авто и ехал с включенными фарами.

Действительно, произошло столкновение с грузовиком. Но информация о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения не подтверждена врачами. На данный момент отобрана кровь для проведения экспертиз. Я думаю, что в ближайшее время будут результаты,

– сообщила Прянишникова.

Майор полиции, который попал в ДТП на одесской трассе, находится в реанимации / Фото Киев Оперативный

Читайте Влетел в фуру: в ДТП на Ровненщине погиб 23-летний мотоциклист

Что сейчас с Виктором Поштаренко

Водитель легковушки сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии – у него пробит череп и сломан позвоночник. На месте работает Управление главной инспекции Киевской области и представители ГБР. У правоохранителей также есть видео с камер.

Поэтому получить от него (Виктора Поштаренко – 24 канал) объяснения пока невозможно. Что именно случилось и почему произошла такая ситуация будет еще выяснено. На самом деле ситуация абсолютно прозрачная, мы никоим образом никаких фактов не скрываем и никого не прикрываем. У нас нет для этого никаких оснований. В больнице есть представители ГБР, и любые факты, которые касаются работников полиции, мы освещаем в полной мере,

– добавила Прянишникова.

Однако, отметила женщина, возникает вопрос, "каким образом водитель грузовика определил состояние алкогольного опьянения человека, который находился в очень тяжелом состоянии в автомобиле".

ДТП с легковушкой Ravon и грузовиком DAF: смотрите видео