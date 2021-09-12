Водитель Audi был пьян. Инцидент произошел ориентировочно в 4 утра 12 сентября на бульваре Леси Украинки.

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В полиции рассказали, что патрульные остановились на светофоре. Ожидая зеленого сигнала, ощутили мощный удар в заднюю часть служебной Toyota.

Инспекторов, находившихся в автомобиле, госпитализировали медики,

– рассказали полицейские.

Сейчас детальной информации об их состоянии в полиции не опубликовали. Однако рассказали, что водитель Аudi имел признаки алкогольного опьянения.

"Результат освидетельствования прибором Драгер положительный – 2,67 промилле, что более чем в 13 раз превышает разрешенный уровень", – отметили патрульные.

Они составили на мужчину протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если вину докажут, то мужчине грозит до 17 тысяч гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Для дальнейшей квалификации действий водителя Audi, патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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