Кермувальник автомобіля Peugeot після аварії був у шоковому стані. Поліція ще не надала офіційної інформації. Про аварію розповіли зранку 15 вересня.

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Деталі ДТП

Водій Ford розповів, що їхав по правій смузі в напрямку Південного мосту. Після світлофору побачив, що зустрічне таксі починає повертати праворуч з лівої крайньої смуги.

Удару уникнути було надто важко. Від сильного зіткнення таксі Peugeot розвернуло поперек дороги. Ford тим часом перелетів тротуар і врізався в металевий каркас піддашшя житлового будинку.



У Печерському районі Києва зіштовхнулись легковики / Фото Magnolia TV

Водій Bolt перебував у шоковому стан і не зміг чітко пояснити свої дії. Він лише сказав, що дійсно повернув праворуч, бо так сказала його пасажирка. Проте на якій смузі рухався – не пам’ятає.



Унаслідок аварії авто відкинуло в різні боки / Фото Magnolia TV

Унаслідок ДТП постраждали дві пасажирки з різних авто. Їх відвезли до лікарні. Про стан потерпілих не повідомляють.



Постраждали 2 пасажирки / Фото Magnolia TV