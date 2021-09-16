ДТП произошло 15 сентября в первой половине дня. В полиции рассказали, что два авто столкнулись на перекрестке.
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Мужчина чудом спасся от аварии в Прилуках
Правоохранители рассказали, что сообщение об аварии поступило им ориентировочно в 13 часов. Полицейские, которые прибыли на место ДТП, осмотрели место и составили схему дорожно-транспортного происшествия, опросили участников аварии, свидетелей и очевидцев. Предварительно они выяснили, что:
- водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги по улице Садовой на главную Киевскую;
- он не предоставил преимущество в движении другому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге;
- в результате автомобили столкнулись.
- Во время столкновения дорогу переходил мужчина. Машины на огромной скорости пролетели прямо перед ним, чудом не задев.
В Прилуках произошла авария, во время которой чудом спасся мужчина: смотрите видео
49-летний и 37-летний водители получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в больницу,
– рассказали в полиции.
Добавили также, что авто они изъяли и поместили на территорию Прилуцкого районного отдела полиции.
Журналист Захар Близнюк, опубликовавший видео, написал: "Один из оппозиционных "депутатов-прогульщиков" куда-то очень спешил. На своем внедорожнике, превысив допустимую скорость в населенном пункте, протаранил легковой автомобиль и чудом не сбил пешехода на зебре".
Кратко о последних печальных авариях
- 16 сентября на объездной дороге Харькова произошла смертельная авария – авто ВАЗ столкнулось с бусом и слетело с дороги. Легковушку полностью разбило, а ее водитель скончался еще до приезда скорой.
- В этот же день в Стрыйском районе Львовщины столкнулись легковушка Renault и бензовоз "ГАЗ 53". В результате столкновения грузовик перевернулся, и горючее разлилось на дорогу. Пострадали 2 человека. Полиция расследует дело.
- Кроме того, на северо-западе Франции произошла серьезная авария, в которую попал школьный автобус. 27 детей и водитель получили травмы различной степени.