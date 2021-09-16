ДТП трапилась 15 вересня у першій половині дня. У поліції розповіли, що два авто зіткнулись на перехресті.

До теми Легковик розтрощився та злетів з дороги: під Харковом сталася смертельна аварія – моторошні фото

Чоловік дивом врятувався від час аварії у Прилуках

Правоохоронці розповіли, що повідомлення про аварію надійшло їм орієнтовно о 13 годині. Поліція, яка прибула на місце ДТП, оглянули місце та склали схему дорожньо-транспортної пригоди, опитали учасників аварії, свідків та очевидців. Попередньо вони з'ясували, що:

  • водій легковика виїжджав з другорядної дороги по вулиці Садовій на головну Київську;
  • він не надав перевагу в русі іншому автомобілю, що рухався головною дорогою;
  • внаслідок цього автомобілі зіткнулись.

Під час зіткнення дорогу переходив чоловік. Автівки на величезній швидкості пролетіли просто перед ним, дивом не зачепивши.

У Прилуках трапилась аварії під час якої дивом врятувався чоловік: дивіться відео

49-річний та 37-річний водії отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано до лікарні,
розповіли у поліції.

Додали також, що авто вони вилучили та помістили на територію Прилуцького районного відділу поліції.

Журналіст Захар Близнюк, який опублікував відео, написав: "Один з опозиційних "депутатів-прогульників" кудись дуже поспішав. На своєму позашляховику, перевищивши допустиму швидкість в населеному пункті, протаранив легковий автомобіль та чудом не збив пішохода на зебрі".

Коротко про останні сумні аварії

  • 16 вересня на об'їзній дорозі Харкова сталася смертельна аварія – авто ВАЗ зіткнувся з бусом і злетів із дороги. Легковик повністю розтрощило, а його водій помер ще до приїзду швидкої.
  • У цей же день на у Стрийському районі Львівщини зіштовхнулись легковик Renault та бензовоз "ГАЗ 53". Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась, і пальне розлилось на дорогу. Постраждали 2 людей. Поліція розслідує справу.
  • Окрім того, на північному заході Франції сталася серйозна аварія, у яку потрапив шкільний автобус. 27 дітей та водій отримали травми різного ступеня.