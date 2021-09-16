ДТП трапилась 15 вересня у першій половині дня. У поліції розповіли, що два авто зіткнулись на перехресті.

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Чоловік дивом врятувався від час аварії у Прилуках

Правоохоронці розповіли, що повідомлення про аварію надійшло їм орієнтовно о 13 годині. Поліція, яка прибула на місце ДТП, оглянули місце та склали схему дорожньо-транспортної пригоди, опитали учасників аварії, свідків та очевидців. Попередньо вони з'ясували, що:

водій легковика виїжджав з другорядної дороги по вулиці Садовій на головну Київську;

він не надав перевагу в русі іншому автомобілю, що рухався головною дорогою;

внаслідок цього автомобілі зіткнулись.

Під час зіткнення дорогу переходив чоловік. Автівки на величезній швидкості пролетіли просто перед ним, дивом не зачепивши.

У Прилуках трапилась аварії під час якої дивом врятувався чоловік: дивіться відео

49-річний та 37-річний водії отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано до лікарні,

– розповіли у поліції.

Додали також, що авто вони вилучили та помістили на територію Прилуцького районного відділу поліції.

Зверніть увагу! Слідчий відкрив справу через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості. Якщо провину чоловіка за частиною цієї статті доведуть, то йому загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень або виправні роботи до 2 років, або ж арешт на строк до 6 місяців, або тюрма до 3 років з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років або без такого.

Журналіст Захар Близнюк, який опублікував відео, написав: "Один з опозиційних "депутатів-прогульників" кудись дуже поспішав. На своєму позашляховику, перевищивши допустиму швидкість в населеному пункті, протаранив легковий автомобіль та чудом не збив пішохода на зебрі".

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