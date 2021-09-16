ДТП трапилась 15 вересня у першій половині дня. У поліції розповіли, що два авто зіткнулись на перехресті.
До теми Легковик розтрощився та злетів з дороги: під Харковом сталася смертельна аварія – моторошні фото
Чоловік дивом врятувався від час аварії у Прилуках
Правоохоронці розповіли, що повідомлення про аварію надійшло їм орієнтовно о 13 годині. Поліція, яка прибула на місце ДТП, оглянули місце та склали схему дорожньо-транспортної пригоди, опитали учасників аварії, свідків та очевидців. Попередньо вони з'ясували, що:
- водій легковика виїжджав з другорядної дороги по вулиці Садовій на головну Київську;
- він не надав перевагу в русі іншому автомобілю, що рухався головною дорогою;
- внаслідок цього автомобілі зіткнулись.
Під час зіткнення дорогу переходив чоловік. Автівки на величезній швидкості пролетіли просто перед ним, дивом не зачепивши.
У Прилуках трапилась аварії під час якої дивом врятувався чоловік: дивіться відео
49-річний та 37-річний водії отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано до лікарні,
– розповіли у поліції.
Додали також, що авто вони вилучили та помістили на територію Прилуцького районного відділу поліції.
Журналіст Захар Близнюк, який опублікував відео, написав: "Один з опозиційних "депутатів-прогульників" кудись дуже поспішав. На своєму позашляховику, перевищивши допустиму швидкість в населеному пункті, протаранив легковий автомобіль та чудом не збив пішохода на зебрі".
Коротко про останні сумні аварії
- 16 вересня на об'їзній дорозі Харкова сталася смертельна аварія – авто ВАЗ зіткнувся з бусом і злетів із дороги. Легковик повністю розтрощило, а його водій помер ще до приїзду швидкої.
- У цей же день на у Стрийському районі Львівщини зіштовхнулись легковик Renault та бензовоз "ГАЗ 53". Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась, і пальне розлилось на дорогу. Постраждали 2 людей. Поліція розслідує справу.
- Окрім того, на північному заході Франції сталася серйозна аварія, у яку потрапив шкільний автобус. 27 дітей та водій отримали травми різного ступеня.