Авто настромилось на стовп: на Львівщині водій влетів в огорожу кладовища і загинув

Аварія трапилась на дорозі між селами П'яновичі та Лановичі Самбірського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Травмованого водія затисло у салоні

Приблизно о 22:10 41-річний місцевий житель рухався у своїй автівці Volkswagen Sharan дорогою між селами П'яновичі та Лановичі. Чоловік не впорався з керуванням, і його автівка перекинулась на лівий бік. Автомобіль настромився на бетонний стовп паркана.

Внаслідок аварії чоловік отримав дуже важкі травми. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, його затисло у салоні. На жаль, врятувати життя водієві не вдалося – він помер до приїзду медиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.



Авто влетіло у паркан кладовища / Фото поліції Львівщини

Коротко про останні ДТП в Україні

У Стрийському районі Львівщини 16 вересня зіштовхнулись легковик Renault та бензовоз "ГАЗ 53". Внаслідок зіткнення вантажівка перекинулась, і пальне розлилось на дорогу.

У Харкові 16 вересня автомобіль ВАЗ зіткнувся з бусом і злетів із дороги. Як наслідок, легковик повністю розтрощило, а його водій помер ще до приїзду швидкої.

У центрі Прилук 15 вересня зіткнулися 2 легковики. Пішохід, який у той час переходив дорогу, дивом вцілів – авто пролетіло перед ним.

Неподалік Львова "Москвич-403" перекинувся у кювет. Водій автівки був дуже п'яним – алкоголю в його крові було у 14 разів більше дозволеної норми.



Водія затисло у салоні й він помер / Фото поліції Львівщини