Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте до приезда медиков.
К теме На Львовщине мужчину переехала собственная подвода: он получил тяжелые травмы
Дальнобойщика раздавила собственная фура
Трагическое ДТП случилось примерно в 22:25 на пункте пропуска Шегини в Яворовском районе. Водитель грузовика DAF, 64-летний хмельничанин, пытался попасть в собственный автомобиль, который уже начал двигаться. Мужчина не успел среагировать, когда его фура въехала в другой припаркованный грузовик Scania польской регистрации.
Дальнобойщика зажало между двумя автомобилями. Он очень тяжело травмировался, в результате чего умер на месте ДТП.
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Дальнобойщика зажало между двумя фурами / Фото полиции Львовщины