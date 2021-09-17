Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте до приезда медиков.

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Дальнобойщика раздавила собственная фура

Трагическое ДТП случилось примерно в 22:25 на пункте пропуска Шегини в Яворовском районе. Водитель грузовика DAF, 64-летний хмельничанин, пытался попасть в собственный автомобиль, который уже начал двигаться. Мужчина не успел среагировать, когда его фура въехала в другой припаркованный грузовик Scania польской регистрации.

Дальнобойщика зажало между двумя автомобилями. Он очень тяжело травмировался, в результате чего умер на месте ДТП.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Обратите внимание! В июне неподалеку от Судовой Вишни произошел похожий случай – 32-летнего мужчину раздавила собственная машина. Он пытался самостоятельно остановить авто, которое неожиданно начало катиться с холма в карьер.



Дальнобойщика зажало между двумя фурами / Фото полиции Львовщины