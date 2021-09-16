Случай произошел в селе Труханов примерно в 19:00. Сейчас фирман находится в больнице.
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Мужчина попал под колеса собственной подводы
В селе Труханов 54-летний местный житель, управляя конной телегой на грунтовой дороге, не удержал равновесия и упал. После этого он попал под колеса телеги.
В результате происшествия мужчина получил тяжелые травмы. В частности, у него диагностировали политравму, ушибы внутренних органов и множественные переломы. Медики отвезли пострадавшего в больницу.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос его правовой квалификации.
Мужчину переехала собственная подвода / Фото полиции Львовщины