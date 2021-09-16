Випадок трапився у селі Труханів приблизно о 19:00. Наразі фірман перебуває у лікарні.

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Чоловік потрапив під колеса власної підводи

У селі Труханів 54-річний місцевий житель, керуючи кінною підводою на ґрунтовій дорозі, не втримав рівноваги та впав. Після цього він потрапив під колеса возу.

Внаслідок події чоловік отримав важкі травми. Зокрема, у нього діагностували політравму, забої внутрішніх органів та чисельні переломи. Медики відвезли постраждалого до лікарні.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють обставини події та розв'язують питання її правової кваліфікації.

Зауважте! Неподалік Судової Вишні 6 червня 32-річний чоловік загинув під колесами власної автівки. Він намагався самотужки зупинити автомобіль, який несподівано почав котитись з пагорба у кар'єр.



Чоловіка переїхала власна підвода / Фото поліції Львівщини