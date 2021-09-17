Чоловік отримав важкі травми. Він загинув на місці до приїзду медиків.

До теми На Львівщині чоловіка переїхала власна підвода: він отримав важкі травми

Далекобійника розчавила власна фура

Трагічна ДТП трапилася приблизно о 22:25 на пункті пропуску Шегині в Яворівському районі. Водій вантажівки DAF, 64-річний хмельничанин, намагався потрапити у власний автомобіль, який вже почав рухатись. Чоловік не встиг зреагувати, коли його фура в'їхала в іншу припарковану вантажівку Scania польської реєстрації.

Далекобійника затисло між двома автівками. Він дуже важко травмувався, внаслідок чого помер на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Зверніть увагу! У червні неподалік Судової Вишні трапився схожий випадок – 32-річного чоловіка розчавила власна автівка. Він намагався самотужки зупинити авто, яке несподівано почало котитись з пагорба у кар'єр.



Далекобійника затисло між двома фурами / Фото поліції Львівщини