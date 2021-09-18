Трагедія трапилась близько опівночі на автошляху Суми – Київ – Юнаківка, неподалік Штепівки.

До теми У Києві судитимуть водія, який зоп'яну затиснув жінку між машиною та вантажівкою

Загинули троє пасажирів Toyota

Як розповіли у поліції, 32-річний водій Toyota допустив зіткнення з вантажівкою з причепом.

На місці трагедії загинули троє пасажирів кросовера: 41-річна жінка та двоє чоловіків – віком 41 та 45 років. Їхні травми виявились несумісними з життям. Водій легковика потрапив до лікарні, його стан – важкий.

Стан водія кросовера – важкий

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі тривають слідчі дії.

ДТП на СумщиніМашина була розбита вщент / Фото поліції Сумської області

ДТП на СумщиніКросовер зіткнувся з вантажівкою з причепом / Фото поліції Сумської області

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