Трагедія трапилась близько опівночі на автошляху Суми – Київ – Юнаківка, неподалік Штепівки.

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Загинули троє пасажирів Toyota

Як розповіли у поліції, 32-річний водій Toyota допустив зіткнення з вантажівкою з причепом.

На місці трагедії загинули троє пасажирів кросовера: 41-річна жінка та двоє чоловіків – віком 41 та 45 років. Їхні травми виявились несумісними з життям. Водій легковика потрапив до лікарні, його стан – важкий.

Стан водія кросовера – важкий

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі тривають слідчі дії.

Машина була розбита вщент / Фото поліції Сумської області

Кросовер зіткнувся з вантажівкою з причепом / Фото поліції Сумської області

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