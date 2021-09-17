Як з'ясували поліцейські, водій Honda перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, через що на чималій швидкості зніс жінку на мопеді. Потерпілу затисло між легковиком та вантажівкою.

Дивіться також Понад літр горілки зранку: у Києві водій збив жінку та затиснув її між машиною та самоскидом

Внаслідок отриманих травм 44-річна киянка загинула на місці події.

Світить до 10 років

Трагічний інцидент стався на вулиці Бударіна. Водій легковика зранку випив щонайменше літр горілки, тому керував вкрай неадекватно.

Жінка-пілот мопеду зупинилася перед самоскидом, однак власник Honda на цю перешкоду жодним чином не відреагував. Його легковик збив двоколісний транспорт та врізався у вантажівку.

За результатами освідування, у крові зловмисника було 2,59 проміле алкоголю.

.Правоохоронці затримали нетверезого 44-річного водія на місці події. Прокуратура вимагала для нього запобіжного західу у вигляді тримання під вартою. Судді це клопотання задовільнили.

Коли саме справу водія почнуть заслуховувати по суті, невідомо. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення.