Издание со ссылкой на информацию от полицейских пишет, что инцидент произошел на пересечении улиц Потемкинской и Малой Морской.
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Авария в Николаеве с участием нескольких авто
Микроавтобус Volkswagen двигался по Малой Морской со стороны проспекта, и, как пояснил водитель, у пересечения с Потемкинской улицей перед ним резко выехал другой автомобиль.
Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения и в результате врезался в Volkswagen Passat, ехавший в направлении Садовой.
От удара легковушку отбросило на припаркованный Nissan, а микроавтобус врезался в дерево.
Есть пострадавшие в ДТП
В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Их с места аварии карета скорой помощи отвезла в больницу.
На месте инцидента работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства.
В Николаеве микроавтобус протаранил легковушку: Фото "Преступности.НЕТ"