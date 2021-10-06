Издание со ссылкой на информацию от полицейских пишет, что инцидент произошел на пересечении улиц Потемкинской и Малой Морской.

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Авария в Николаеве с участием нескольких авто

Микроавтобус Volkswagen двигался по Малой Морской со стороны проспекта, и, как пояснил водитель, у пересечения с Потемкинской улицей перед ним резко выехал другой автомобиль.

Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения и в результате врезался в Volkswagen Passat, ехавший в направлении Садовой.

От удара легковушку отбросило на припаркованный Nissan, а микроавтобус врезался в дерево.

Есть пострадавшие в ДТП

В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Их с места аварии карета скорой помощи отвезла в больницу.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства.

Напомним, в конце сентября в Николаевской области в жуткую аварию попали микроавтобус и 2 грузовика. Это произошло вблизи села Широкое. Тогда погибли 4 человека, еще 7 – оказались в больнице.

В Николаеве микроавтобус протаранил легковушку: Фото "Преступности.НЕТ"