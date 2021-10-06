Трагедія трапилася близько 21:00. Після аварії постраждалий залишився на дорозі. Коли його помітили та викликали швидку, то було пізно – чоловік помер дорогою до лікарні.

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Поліція розшукала винуватицю

Для того, щоб знайти того, хто скоїв ДТП поліцейським довелося перевірити камери відеоспостереження поблизу місця трагедії.

Жінку, яка скоїла ДТП, правоохоронцям вдалося знайти. Нею виявилася 30-річна мешканка Івано-Франківська. Її та автомобіль знайшли у місті на одній із вулиць. Зараз правоохоронці встановлюють, чому жінка залишила постраждалого помирати на дорозі.

За смертельну аварію жінці загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Також винуватицю ДТП можуть позбавити водійських прав терміном до 3 років.

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