Частина траси Київ – Чоп заблокована через масштабну ДТП: моторошні фото

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Рух трасою – заблокований.
До теми Загинули на місці: на Житомирщині трапилась смертельна ДТП за участю вантажівки та легковика
На трасі Київ – Чоп трапилась масштабна ДТП
Приблизно о 10:00 на трасі Київ — Чоп біля Яричева трапилася ДТП за участю 5 автомобілів. За попередньою інформацією, внаслідок аварії одна людина загинула.
Рух повністю перекритий. Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів. Будьте обережні на дорозі,
– мовиться у повідомленні поліції.
За інформацією ZAXID.NET, у ДТП потрапили автівки Volkswagen Passat, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia та вантажівка DAF. Загинув водій Volkswagen Passat. Наразі правоохоронці встановлюють його особу.
На трасі зіткнулись 5 автівок / Фото Патрульної поліції Львівщини
Внаслідок аварії загинув водій / Фото Патрульної поліції Львівщини
Схема об'їзду заблокованої ділянки траси / Фото Патрульної поліції Львівщини