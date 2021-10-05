Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Движение по трассе – заблокировано.
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На трассе Киев – Чоп произошло масштабное ДТП
Примерно в 10:00 на трассе Киев – Чоп возле Яричева произошло ДТП с участием 5 автомобилей. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб.
Движение полностью перекрыто. Патрульные организуют объезд участка через населенные пункты Старый Ярычив и Новый Ярычив. Будьте осторожны на дороге,
– говорится в сообщении полиции.
По информации ZAXID.NET, в ДТП попали автомобили Volkswagen Passat, Renault Master, Peugeot Boxer, Skoda Octavia и грузовик DAF. Погиб водитель Volkswagen Passat. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.
На трассе столкнулись 5 автомобилей / Фото Патрульной полиции Львовщины
В результате аварии погиб водитель / Фото Патрульной полиции Львовщины
Схема объезда заблокированного участка трассы / Фото Патрульной полиции Львовщины