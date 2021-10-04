Инспекторы патрульной полиции получили сообщение о столкновении в тот же день примерно в 21:00. ДТП с пострадавшими при участии автомобиля Audi и грузовика MAN произошло на 130 километре автомобильной дороги.
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"В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении патрульной полиции Житомирской области.
Патрульные обеспечили охрану места аварии. Кроме того, они вызвали спасателей и скорую медицинскую помощь. Оформлением соответствующих материалов занимались следователи.
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На автомобильной дороге Киев – Ковель столкнулся грузовик и легковушка.
3 октября, около 21 часа, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на 130 километре автомобильной дороги Киев – Ковель случилось дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими с участием автомобиля Audi и грузовика MAN.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия. Патрульные обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия и вызвали спасателей и скорую, оформлением материалов занимались следователи.
Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательными за рулем и неукоснительно соблюдайте ПДД и помните – дорога не прощает ошибок.