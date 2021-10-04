Інспектори патрульної поліції отримали повідомлення про зіткнення того ж дня приблизно о 21 годині. ДТП з потерпілими за участі автомобіля Audi та вантажівки MAN трапилася на 130 кілометрі автомобільної дороги.

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"В результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці події", – мовиться у повідомленні патрульної поліції Житомирської області.

Патрульні забезпечили охорону місця аварії. Окрім того, вони викликали рятувальників та швидку медичну допомогу. Натомість оформленням відповідних матеріалів займались слідчі.

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На автомобільній дорозі Київ — Ковель зіштовхнулась вантажівка та легковик.

3 жовтня, близько 21-ї години, інспекторам патрульної поліції надійшло повідомлення, що на 130 кілометрі автомобільної дороги Київ — Ковель трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участі автомобіля Audi та вантажівки MAN.

В результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці події. Патрульні забезпечили охорону місця дорожньо-транспортної пригоди та викликали рятувальників та швидку, оформленням матеріалів займались слідчі.

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