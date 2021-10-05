ДТП трапилась в селі Озерна, неподалік Тернополя. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

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Біля Тернополя зіткнулись мікроавтобус та вантажівка

Нищівна ДТП сталася в селі Озерна приблизно о 23:00. На трасі Тернопіль – Рава-Руська зіштовхнулися мікроавтобус та вантажівка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 не дотримався дистанції. Мікроавтобус врізався в задню частину вантажівки, яка рухалася попереду.

У нищівній ДТП на Тернопільщині 22-річній львів'янці відірвало руку: фото з місця події
На трасі Рава-Руська – Тернопіль трапилась жахлива ДТП / Фото поліції Тернопільщини

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22-річній дівчині відірвало руку

Внаслідок ДТП постраждали 3 пасажирів. Однак водія мікроавтобуса не госпіталізували.

  • 22-річну дівчину, уродженку Львівської області, доставили до лікарні з травматичною ампутацією руки;
  • у жителя Хмельницького діагностували переломи та забої;
  • також отримав травми пасажир з Тернополя.

Наразі всі постраждалі перебувають в Тернопільській обласній університетській лікарні. Правоохоронці відібрали зразки крові в обох водіїв для перевірки на вміст алкоголю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини аварії.

У нищівній ДТП на Тернопільщині 22-річній львів'янці відірвало руку: фото з місця події
Внаслідок аварії постраждали 3 людини / Фото поліції Тернопільщини

У нищівній ДТП на Тернопільщині 22-річній львів'янці відірвало руку: фото з місця події
Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення / Фото поліції Тернопільщини