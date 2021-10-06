Правоохоронці дізналися про потужне зіткнення машин на перехресті вулиць Київська та Пушкінська від очевидців. На місце події виїхали слідчі та патрульні.

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Поліцейські з'ясували, що правила нібито порушив 30-річний водій "японця".

Lanos майже знищено



Легковик поліцейського може бути недоцільно ремонтувати / Фото поліції Київської області

За попередніми даними, ZAZ Sens, яким керував поліцейський, врізався у Mazda CX-5.

Кросовер повертав ліворуч та не пропустив машину правоохоронця, який рухався прямо.

Потерпілим виявився працівник поліції Києва. Його з травмами госпіталізували до місцевої лікарні.



Mazda постраждала значно менше / Фото поліції Київської області

За фактом ДТП з потерпілими слідчі відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували подію вони як порушення правил дорожнього руху, які призвели до аварії з потерпілими.

Подальша доля власника Mazda залежить від того, як медики оцінять ступінь травм постраждалого. Якщо ушкодження виявляться легими, цілком ймовірно, що справу перекваліфікують у адміністративну.

Досудове розслідування інциденту триває.