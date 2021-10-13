В аварию попало авто Audi A4. Водитель и отец семьи внезапно не справился с управлением и вылетел в кювет.

Важно На Киевщине 20-летняя женщина-водитель влетела в дерево: пострадала несовершеннолетняя

Как выяснили правоохранители, мужчина двигался со стороны села Верхний Быстрый в сторону Майдана. В его машине были:

жена;

трое детей 2009, 2011 и 2019 годов рождения.

В результате ДТП водитель, его жена и двое детей 2011 и 2019 годов рождения получили различного рода травмы и были госпитализированы в Межгорную центральную больницу. А вот самый младший ребенок погиб на месте.

Над ликвидацией последствий дтп работали бойцы ГСЧС – изуродованное авто они вытащили на проезжую часть дороги.



В результате ДТП погиб ребенок / Фото ГСЧС



Авто вылетело в кювет и перевернулось / Фото ГСЧС