В машине находились три молодые девушки. 20-летней пассажирке удалось не получить повреждений, но владелица машины и моложе нее на 3 года пассажирка получили достаточно серьезные травмы.
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Пострадавших госпитализировали с места происшествия медики скорой.
Ударились головой
Водитель и пассажирка, вероятно, не пользовались ремнями безопасности / Фото полиции Киевской области
- Авария произошла днем на Александрийском бульваре Белой Церкви Киевской области.
- Врачи говорят, что у водительницы диагностировала рваную рану колена и ушиб скуловой кости. Убой скуловой кости заметили и у потерпевшей пассажирки. Кроме того, у девушки была острая реакция на стресс.
- На месте происшествия работали патрульные и сотрудники следственно-оперативной группы.
Легковушка выехала с дороги на немалой скорости / Фото полиции Киевской области
Как квалифицировали инцидент, пока неизвестно. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, полицейские должны открыть уголовное производство о ДТП с пострадавшими.
Из-за чего именно произошла авария, должны выяснять следователи. Если суд признает виновницей ДТП водителя легковушки, ей грозит от 3 400 до 8 500 гривен штрафа или до 2 лет исправительных работ. Также Уголовный кодекс предусматривает наказание за такое нарушение в виде полугода ареста или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Кроме того, девушку могут лишить прав на 3 года.