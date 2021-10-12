Это произошло еще ночью 9 октября на трассе Киев – Чоп. Автомобиль Daewoo Sens ударился в отбойник, полетел в кювет и перевернулся.
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Автомобиль, который попал в ДТП / Фото Varta1
В тот день были гонки
После опрокидывания пассажир вылетел из авто, а водитель остался внутри. В местных СМИ сообщили, что трагедия произошла во время нелегальных уличных гонок. Однако в полиции Львовщины сказали, что не могут это подтвердить.
Знакомые погибшего Новака сообщали, что в ту ночь он сел на пассажирское сиденье этой легковушки. Почему он решил проехать именно в этом автомобиле – неизвестно. О погибшем водителе известно лишь то, что его было зовут Дмитрий.
Место гибели Юрия Новака / Фото Varta1
Что известно о Юрии Новаке
Юрий Новак уже довольно давно увлекался автогонками. Недавно он приобрел спортивный желтый Ford, который тюнинговал. Он довольно часто публиковал его на своих страницах в соцсетях.
Автомобиль погибшего мужчины / Фото Инстаграма yura_legend
Следует отметить, что мужчина тоже не редко публиковал фото с нелегальных гонок. Из его публикаций следует, что Юрий был одним из организаторов таких опасных развлечений.
Юрий Новак возле автомобиля Tesla / Фото інстаграму yura_legend