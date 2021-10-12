Це сталося ще вночі 9 жовтня на трасі Київ – Чоп. Автомобіль Daewoo Sens вдарився у відбійник, полетів у кювет і перекинувся.

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Автомобіль, що потрапив у ДТП / Фото Varta1

У той день були перегони

Після перекидання пасажир вилетів із авто, а водій залишився всередині. У місцевих ЗМІ повідомили, що трагедія сталася під час нелегальних вуличних перегонів. Проте в поліції Львівщини сказали, що не можуть це підтвердити.

Знайомі загиблого Новака повідомляли, що тієї ночі він сів на пасажирське сидіння цього легковика. Чому він вирішив проїхати саме цим автомобілем – невідомо. Про загиблого водія відомо лише те, що його було звати Дмитро.



Місце загибелі Юрія Новака / Фото Varta1

Що відомо про Юрія Новака

Юрій Новак вже досить давно захоплювався автоперегонами. Нещодавно він придбав спортивний жовтий Ford, який тюнінгував. Він досить часто публікував його на своїх сторінках у соцмережах.



Автомобіль загиблого чоловіка / Фото інстаграму yura_legend

Слід зазначити, що чоловік теж не рідко публікував фото з нелегальних перегонів. Із його публікацій випливає, що Юрій був одним із організаторів таких небезпечних розваг.



Юрій Новак біля автомобіля Tesla / Фото інстаграму yura_legend