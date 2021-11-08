Львів'янина вже не вперше штрафують та позбавляють водійського посвідчення за їзду під наркотиками. Однак він постійно ігнорує судові рішення.

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Львів'янина вже тричі ловили на їзді під наркотиками

Патрульні регулярно ловлять 24-річного Івана Панаса за кермування під наркотиками. Він їздить на автівці BMW 515 та мотоциклі Yamaha R6. Суди уже двічі арештовували львів'янина на 15 та 10 діб за нетверезе керування. За українським законодавством, це максимальне покарання для нетверезих водіїв.

Окрім цього, у Панаса вилучали автомобіль. Однак, попри рішення суду, чоловік продовжує сідати за кермо нетверезим. Галицький районний суд 1 листопада розглянув черговий протокол про нетверезе керування львів'янина.

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Водія знову покарали за нетверезу їзду

У матеріалах справи мовиться, що приблизно о 2:00 16 липня Панаса затримали за кермом BMW 515 на вулиці Саксаганського. У чоловіка були ознаки наркотичного сп'яніння. Водій відмовився пройти експертизу на наркотики, тож патрульні склали на нього протокол за п'яне кермування.

Під час судового засідання Панас повністю визнав свою провину. Суддя Ірина Волоско визнала водія винним у нетверезому кермуванні. Йому призначили 15 діб адміністративного арешту та позбавлення водійських прав на 10 років. Окрім цього, Панас повинен заплатити 51 тисячу гривень штрафу. Цього разу автомобіль львів'янина не конфіскували.

Цікаво! У Львові є понад 10 водіїв, яких регулярно ловлять нетверезими за кермом. Вони не сплачують штрафи, які їм призначають суди, та ігнорують їхні постанови.