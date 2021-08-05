Гражданин Армении пытался продать украинок из Донецкой области в сексуальное рабство в Грецию
Источник:Полиция Донецкой области
Гражданин Армении пытался продать девушек из Мариуполя в сексуальное рабство в Грецию. Мужчина воспользовался тяжелым материальным положением девушек и завербовал их на "работу". Его задержала полиция.
Сейчас следователи устанавливают имена других участников преступления, которые помогали подозреваемому.
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Обвиняемый обещал девушкам 50 долларов в час
В июле 2021 года мужчина завербовал жительниц Мариуполя. Он обещал девушкам хорошую и выгодную работу и стабильный высокий заработок. За час они должны были получать 50 долларов США.
После того, как девушки согласились, гражданин Армении оплатил им оформление всех необходимых для выезда в Грецию документов. Таким образом жертвы стали должницами преступника и эти деньги они обязаны были отработать за рубежом.
Однако в Греции на них бы ждало сексуальное рабство. Злоумышленника задержали в Киеве, когда он сопровождал девушек в автобус, который должен был их отвезти к "месту работы".
Что грозит мужчине
За торговлю людьми гражданину Армении грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Сексуальное рабство в Украине: последние новости
- 2 августа представители Тернопольской ОГА сообщили, что в 2021 году 4 жительницы области стали жертвами сексуального рабства.
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- Самыми популярными направлениями продажи людей в ОГА назвали Польшу, Италию, Португалию и ОАЭ.