Громадянин Вірменії намагався продати українок з Донеччини у сексуальне рабство в Грецію
Джерело:Поліція Донецької області
Громадянин Вірменії намагався продати дівчат з Маріуполя у сексуальне рабство в Грецію. Чоловік скористався скрутним матеріальним становищем дівчат і завербував їх на "роботу". Його затримала поліція.
Зараз слідчі встановлюють імена інших учасників злочину, які допомагали підозрюваному.
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Обвинувачений обіцяв дівчатам 50 доларів за годину
У липні 2021 року чоловік завербував мешканок Маріуполя. Він обіцяв дівчатам хорошу та вигідну роботу та стабільний високий заробіток. За годину вони б мали отримувати 50 доларів США.
Після того, як дівчата погодилися, громадянин Вірменії оплатив їм оформлення всіх необхідних для виїзду в Грецію документів. Таким чином жертви стали боржницями злочинця і ці гроші вони були зобов'язані відпрацювати закордоном.
Однак у Греції на них би чекало сексуальне рабство. Зловмисника затримали у Києві, коли він супроводжував дівчат до автобуса, який би мав їх відвезти до "місця роботи".
Що загрожує чоловіку
За торгівлю людьми громадянину Вірменії загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Сексуальне рабство в Україні: останні новини
- 2 серпня представники Тернопільської ОДА повідомили, що у 2021 році 4 мешканки області стали жертвами сексуального рабства.
- Трьох дівчат продали в Португалію, одну – в Італію.
- Найпопулярнішими напрямками продажу людей в ОДА назвали Польщу, Італію, Португалію та ОАЕ.