В Германии женщина получила более суровое наказание, чем насильник, которого та назвала "свиньей"

В Германии девушку по имени Майя Р. наказали за оскорбление одного из парней, которые совершили групповое изнасилование. Правоохранители отправили ее под стражу на выходные.

Отмечается, что девушка получила более суровый приговор, чем насильник, который отделался условным наказанием. В связи с этим немецкое общество возмущено несовершенством закона.

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Наказание за клевету

В 2020 году в гамбургском парке 9 парней изнасиловали 15-летнюю девушку. Отмечается, что 20-летняя Майя Р. написала одному из парней, которого признали виновным в преступлении сообщение в WhatsApp. Она нашла его номер в сети.

Девушка назвала парня "позорной свиньей-насильником" и "отвратительным ублюдком", а также написала: "Тебе не стыдно, когда ты смотришь в зеркало?" Известно, что его осудили условно и он не отбывал наказание из-за возраста.

Таким образом Майю признали виновной в клевете и отправили в тюрьму на выходные. Отягчающим фактором было то, что ее ранее привлекали к ответственности за кражу, на рассмотрении дела в суде которой она не появилась.

20-летняя девушка извинилась перед насильником и сказала суду, что те сообщения "уже никому не помогут". Она добавила, что хочет вернуться в учебное заведение и получить специальность детского врача.

Что известно об изнасиловании

На момент преступления всем 9 парням было меньше 20 лет, что позволяло на них распространяться закон о несовершеннолетних. Только один из насильников оказался на некоторое время в тюрьме, хотя на тот момент ему было 19 лет. Журналисты отмечают, что он говоря об изнасиловании в суде, он спросил: "Какой мужчина этого не хочет?"

Остальные преступники обошлись условным сроком. По словам председательствующего судьи, который рассматривал это дело, ни один из преступников не выразил сожаления о содеянном.