У Німеччині жінка отримала суворіше покарання, аніж ґвалтівник, якого та назвала "свинею"

У Німеччині дівчину, на ім'я Майя Р. покарали за образу одного з хлопців, які вчинили групове зґвалтування. Правоохоронці відправили її під варту на вихідні.

Зазначається, що дівчина отримала більш суворий вирок, ніж ґвалтівник, який відбувся умовним покаранням. У зв'язку з цим німецьке суспільство обурене недосконалістю закону.

Дивіться також На Черкащині вбили 10-річну дитину: попередньо, дівчинку зґвалтували та задушили

Покарання за наклеп

У 2020 році у гамбурзькому парку 9 хлопців зґвалтували 15-річну дівчину. Зазначається, що 20-річна Майя Р. написала одному з хлопців, якого визнали винним у злочині повідомлення у WhatsApp. Вона знайшла його номер у мережі.

Дівчина назвала хлопця "ганебною свинею-ґвалтівником" і "огидним виродком", а також написала: "Тобі не соромно, коли ти дивишся в дзеркало?" Відомо, що його засудили умовно і він не відбував покарання через вік.

Таким чином Майю визнали винною у наклепі та відправили у в'язницю на вихідні. Обтяжуючим фактором було те, що її раніше притягали до відповідальності за крадіжку, на розгляді справи в суді якої вона не з’явилася.

20-річна дівчина вибачилася перед ґвалтівником і сказала суду, що ті повідомлення "вже нікому не допоможуть". Вона додала, що хоче повернутися до навчального закладу та отримати спеціальність дитячої лікарки.

Що відомо про зґвалтування

На момент злочину усім 9 хлопцям було менше 20 років, що дозволяло на них поширюватися закон про неповнолітніх. Лише один з ґвалтівників опинився на деякий час у в'язниці, хоча на той момент йому було 19 років. Журналісти зазначають, що він говорячи про зґвалтування в суді, він запитав: "Який чоловік цього не хоче?"

Решта злочинців обійшлася умовним терміном. За словами головуючого судді, який розглядав цю справу, жоден зі злочинців не висловив жалю щодо скоєного.