Маски возвращаются: в Грузии снова усилили карантинные мероприятия

В Грузии вновь ввели масочный режим. С 10 августа граждане и туристы вынуждены носить маску на открытом пространстве, чтобы уберечь себя от COVID-19.

Также наличие маски обязательно в местах, где находится более 5 человек. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации за последний период.

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В Грузии отменили обязательства носить маску в открытом пространстве 22 июня. В то же время ограничения еще оставалось в силе в отношении закрытых помещений.

COVID-19 в Грузии

Только за сутки зафиксировали 2236 заражений, а также умерли 44 человека.

Локдаун в Грузии продолжался несколько месяцев. Его считали одним из самых жестких в Европе.

В стране полностью останавливали городской и междугородний транспорт. Также вводили комендантский час.

Ограничения постепенно отменили.