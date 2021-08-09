Маски возвращаются: в Грузии снова усилили карантинные мероприятия
9 августа 2021 , 16:19Читати новину українською
Источник:"Грузия онлайн"
В Грузии вновь ввели масочный режим. С 10 августа граждане и туристы вынуждены носить маску на открытом пространстве, чтобы уберечь себя от COVID-19.
Также наличие маски обязательно в местах, где находится более 5 человек. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации за последний период.
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В Грузии отменили обязательства носить маску в открытом пространстве 22 июня. В то же время ограничения еще оставалось в силе в отношении закрытых помещений.Справка. Великобритания с 19 июля отменила масочный режим. Также в конце июля, несмотря на требования Министерства здравоохранения, масочный режим отменили и в Чехии.
COVID-19 в Грузии
- Только за сутки зафиксировали 2236 заражений, а также умерли 44 человека.
- Локдаун в Грузии продолжался несколько месяцев. Его считали одним из самых жестких в Европе.
- В стране полностью останавливали городской и междугородний транспорт. Также вводили комендантский час.
- Ограничения постепенно отменили.