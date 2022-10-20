Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50%

Грузия увеличила импорт нефтепродуктов в Россию. Это произошло за счет увеличения экспорта за последние 9 месяцев 2022 года.

Соответствующую информацию сообщили в отчете национальной службы статистики "Сакстат". По их данным, Грузия стала крупнейшим импортером нефти.

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Грузия закупила нефти у России на почти 500 миллионов долларов

За девять месяцев 2022 экспорт вырос на 11% до 473 миллионов долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами – на 73%, до 1,24 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

Более того, увеличение товарооборота с Россией на 50% произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов. Известно, что:

за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила у России нефти на 96 миллионов долларов, и уже в 2022 году цифра выросла до 431 миллиона долларов;

импорт других товаров также увеличился, в том числе – российской муки, российского угля и маргарина.

Грузия увеличила и экспорт товаров

В отчете сообщили, что Грузия увеличила экспорт в Россию вина. В частности, в 2022 году его отправили на 109 миллионов долларов. Это на 15% больше, чем в 2021 году. Кроме того, увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию:

если в 2021 году Россия экспортировала 2 тысячи автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года – более чем на 45,7 миллиона;

количество экспортируемых автомобилей достигло 3,2 тысячи.

Грузия осуждала действия России в Украине

Стоит вспомнить, что после псевдореферендумов России на временно оккупированных украинских землях президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что они являются очередным проявлением "циничных действий" Москвы.

Мы должны категорически осудить референдумы, которые проходят в Восточной Украине. Мы знаем, что означают референдумы на оккупированной территории, тем более в этот период, в условиях войны. Это крайне циничное действие России, абсолютно неприемлемое для нас, для мира, для цивилизованных людей,

– подчеркнула Зурабишвили.

Президент также заверила, что Грузия не признает результатов этого так называемого "голосования".

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