Грузія збільшила товарообіг із Росією на 50%

Грузія збільшила імпорт нафтопродуктів з Росією. Це трапилось за рахунок збільшення експорту протягом останніх 9 місяців 2022 року.

Відповідну інформацію повідомили в звіті національної служби статистики "Сакстат". За їхніми даними, Грузія стала найбільшим імпортером нафти.

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Грузія закупила нафти в Росії на майже 500 мільйонів доларів

За дев'ять місяців 2022 року експорт зріс на 11% до 473 мільйонів доларів. А зростання імпорту відбувалося вищими темпами – на 73%, до 1,24 мільярда доларів,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, збільшення товарообігу з Росією на 50% відбулося за рахунок збільшення імпорту нафтопродуктів. Відомо, що:

за 9 місяців 2021 року Грузія закупила у Росії нафти на 96 мільйонів доларів, та вже 2022 року цифра зросла до 431 мільйона доларів;

імпорт інших товарів також збільшився, зокрема – російського борошна, російського вугілля та маргарину.

Грузія збільшила і експорт товарів

У звіті повідомили, що Грузія збільшила експорт в Росію вина. Зокрема, 2022 року відправили його на 109 мільйонів доларів. Це на 15% більше, ніж у 2021 році. Окрім того, збільшився реекспорт автомобілів із Грузії до Росії:

якщо у 2021 році Росія експортувала 2 тисяч автомобілів на суму 12,4 мільйона доларів, то за 9 місяців 2022 року – на понад 45,7 мільйона;

кількість експортованих автомобілів сягнула 3,2 тисячі.

Грузія засуджувала дії Росії в Україні

Варто пригадати, що після псевдореферендумів Росіїї на тимчасово окупованих українських землях, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вони є черговим проявом "цинічних дій" Москви.

Ми маємо категорично засудити референдуми, які відбуваються у Східній Україні. Ми знаємо, що означають референдуми на окупованій території, тим паче у цей період, за умов війни. Це вкрай цинічна дія Росії, яка є абсолютно неприйнятною для нас, для світу, для цивілізованих людей,

– наголосила Зурабішвілі.

Президентка також запевнила, що Грузія не визнає результатів цього так званого "голосування".

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