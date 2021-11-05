GTA на набережной: в Киеве водитель со стрельбой пытался скрыться от полиции

На Днепровской набережной в Киеве водитель ВАЗ со стрельбой пытался скрыться от полиции. Для обезвреживания злоумышленника привлекли группу правоохранителей на двух автомобилях.

На обнародованных в сети кадрах видно, как водитель ВАЗ на огромной скорости убегает от патрульных.

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В ликвидации злоумышленника приняли участие 2 машины правоохранителей. Они преследовали нарушителя и требовали его остановиться. По данным очевидцев, мужчина еще и стрелял в сторону полицейских.

Во время побега ВАЗ задел красный Hyundai и вылетел на газон. Чудом во время опасных маневров никто не пострадал. Даже после остановки автомобиля горе-водитель пытался убежать. Вскоре его нейтрализовали.

Предварительно, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Киеве водитель со стрельбой пытался убежать от полиции / Фото с телеграм-канала dtp.kiev.ua

Авто вылетело на газон: смотрите видео​