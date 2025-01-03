Трагическое застолье: в новогоднюю ночь харьковчанка зарезала своего мужа

Жительнице Харькова сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Во время празднования Нового года между супругами произошла ссора. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего мужа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Жительницу Харькова подозревают в умышленном убийстве мужа

В ночь на 1 января в одной из квартир на улице Антонова в Харькове компания из нескольких человек встречала Новый год. Во время праздничного застолья не обошлось без алкоголя. Между супругами вспыхнул конфликт.

В ходе ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им своего мужа несколько раз в область шеи и головы,

– сообщили в полиции.

На место вызвали медиков. Пострадавшего госпитализировали. К сожалению, спасти его не удалось. Через несколько часов 34-летний мужчина скончался в больнице.

51-летней женщине уже объявили подозрение в умышленном убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, – содержания под стражей.

Жительницу Харькова подозревают в умышленном убийстве / Фото прокуратуры

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.