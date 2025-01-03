Трагічне застілля: у новорічну ніч харків'янка зарізала свого чоловіка

Жительці Харкова повідомили про підозру в умисному вбивстві. Під час святкування Нового року між подружжям сталася сварка. Жінка схопила ніж і декілька разів вдарила ним свого чоловіка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Дивіться також Кухонним ножем відділив голову сусіда від тіла: деталі моторошного вбивства у Новому Роздолі

Жительку Харкова підозрюють в умисному вбивстві чоловіка

У ніч на 1 січня в одній з квартир на вулиці Антонова у Харкові компанія з кількох людей зустрічала Новий рік. Під час святкового застілля не обійшлося без алкоголю. Між подружжям спалахнув конфлікт.

У ході сварки жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка декілька разів в область шиї та голови,

– повідомили в поліції.

На місце викликали медиків. Постраждалого ушпиталили. На жаль, врятувати його не вдалося. За кілька годин 34-річний чоловік помер у лікарні.

51-річній жінці вже оголосили підозру в умисному вбивстві. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу, – тримання під вартою.

Жительку Харкова підозрюють в умисному вбивстві / Фото прокуратури

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.