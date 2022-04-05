На Харьковщине оккупант больше недели насиловал женщину, после чего застрелил ее старую мать

Изнасилование на временно оккупированных территориях стало еще одним оружием рашистов против мирного населения. На Харьковщине изверг больше недели издевался над женщиной, которая ухаживала за немобильной матерью.

Ужасную историю украинки рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме. Зверства рашистов на нашей территории не имеют никакого предела.

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Очередное военное преступление рашистов на Харьковщине

Российский оккупант больше недели насиловал 29-летнюю украинку, которая ухаживала за старенькой немощной матерью. Женщина неоднократно переживала сексуальное насилие со стороны изверга.

Рашист разбил телефон жертвы, чтобы она не могла никоим образом обратиться в правоохранительные органы. Впоследствии оккупант признался женщине, которую насиловал больше недели, "в любви" и предложил "вывезти ее подальше от войны". Украинка отказалась ехать с оккупантом. После этого рашист застрелил на глазах у женщины ее немощную мать.

К слову, жертве ужасного преступления удалось спастись. В настоящее время украинка проходит реабилитацию.

Людмила Денисова подчеркнула, что совершение сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта является не только военным преступлением, но и нарушением основополагающих принципов международного гуманитарного права. Чиновник в очередной раз обратился в ОБСЕ и Комиссию ООН.

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