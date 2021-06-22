На Хмельнитчине педофил среди бела дня изнасиловал 12-летнюю девочку

На Хмельнитчине 45-летний мужчина, применив физическую силу и угрозы, изнасиловал 12-летнюю девочку. Педофил подстерег ребенка вблизи его дома.

О случившемся полицейским сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее дочь изнасиловали посреди дня.

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На Хмельнитчине педофил изнасиловал девочку

Злоумышленник подстерег ребенка недалеко от его дома и, применив физическую силу и угрозы, изнасиловал.

Известно, что преступление совершил 45-летний мужчина, пострадала 12-летняя девочка.

Мужчину уже задержали

Правоохранители уже задержали злоумышленника. В отношении него открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Сейчас мужчине объявили о подозрении.

К слову, ранее его неоднократно привлекали к ответственности за совершение преступлений имущественного характера.