На Хмельниччині педофіл серед білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку

На Хмельниччині 45-річний чоловік, застосувавши фізичну силу і погрози, зґвалтував 12-річну дівчинку. Педофіл підстеріг дитину поблизу її будинку.

Про те, що трапилося, поліцейським повідомила матір дівчинки. Вона розповіла, що її дочку зґвалтували посеред дня.

Читайте також У Кривому Розі вчитель зґвалтував дівчину на випускному, – журналістка

На Хмельниччині педофіл зґвалтував дівчинку

Зловмисник підстеріг дитину неподалік її будинку та, застосувавши фізичну силу і погрози, зґвалтував.

Відомо, що злочин скоїв 45-річний чоловік, постраждала 12-річна дівчинка.

Чоловіка вже затримали

Правоохоронці вже затримали зловмисника. Щодо нього відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років.

Наразі чоловікові оголосили про підозру.

До слова, раніше його неодноразово притягували до відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру.