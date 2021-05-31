"Православненько": подростки занялись сексом возле церкви, чтобы хайпануть – видео 18+

В Хмельницком подростки занялись оральным сексом прямо возле церкви. Все это они снимали на видео и впоследствии опубликовали в Инстаграме.

На видео юноша сначала показывает себя и девушку, а затем переводит камеру на храм. Этот процесс он сопровождал возгласом: "Православненько".

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Как выяснили журналисты "герои" этого видео – 18-летний Никита Савченко и Маша Муравская. Друзья девушки сообщили, что она несовершеннолетняя.

Похабная выходка подростков возле церкви: смотрите видео 18+

Теперь "звезды сети" называют свой поступок глупым

Похоже, что подросткам изрядно перепало за такую выходку. Ведь уже вскоре на их страницах в соцсети появились видео с извинениями.

Савченко назвал все произошедшее очень глупым. "Хочу извиниться за видео, снятое возле церкви. Такого больше не повторится", – заверил он.

Муравская отметила, что не ожидала таких последствий. "Хочу извиниться перед каждым, чью веру мы задели этим глупым видео. "Нашему поступку нет оправдания", – добавила она.

Подростки извинились за секс возле церкви:

Инцидент в Ивано-Франковске

В начале 2021 года молодая пара занялась сексом на смотровой площадке ратуши в центре Ивано-Франковска. Впрочем, "хвастаться" этим они не планировали.

На видео это сняли прохожие, которые невольно стали свидетелям процесса. Кадры стали вирусными и разлетелись сетью. Мэр города в шутку предлагал сделать услугу платной.