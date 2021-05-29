На этот случай обратили внимание в "Детекторе медиа". Издание опубликовало видео, как ведущие пытались пообщаться с российским журналистом Дмитрием Еловским.
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Он должен был прокомментировать встречу Путина и Лукашенко. Сначала в видео зазвучал женский голос. "Там происходит что-то сейчас? Я ничего не слышу", – поинтересовался редактор "Дождя".
Его предполагаемая сожительница решила выяснить, что же все-таки происходит. Однако, похоже, забыла, что одежды на ней нет, и случайно перевела камеру на себя.
"Тихо-тихо-тихо", – предостерег журналист, однако было поздно. Судя по его удивленному выражению лица, такого развития событий он совсем не ожидал.
"Мы попробуем связаться с ним (Еловским – 24 канал) позже. Так понимаем, эта связь не готова технически", – отреагировали ведущие и продолжили эфир.
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Реакция сети на курьез
В комментариях к сообщению "Детектора медиа" в фейсбуке пользователи соцсети реагируют на инцидент. В основном шутят о том, что произошло.
- "Интересно, а он хоть в трусах?";
"Это какой-то капец! Что же это такое";
"Побольше бы таких эфиров";
"У них там наверняка горячо".