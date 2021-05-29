На этот случай обратили внимание в "Детекторе медиа". Издание опубликовало видео, как ведущие пытались пообщаться с российским журналистом Дмитрием Еловским.

Читайте также В Канаде политик помочился во время видеоконференции: уверяет, что случайно

Он должен был прокомментировать встречу Путина и Лукашенко. Сначала в видео зазвучал женский голос. "Там происходит что-то сейчас? Я ничего не слышу", – поинтересовался редактор "Дождя".

Его предполагаемая сожительница решила выяснить, что же все-таки происходит. Однако, похоже, забыла, что одежды на ней нет, и случайно перевела камеру на себя.

"Тихо-тихо-тихо", – предостерег журналист, однако было поздно. Судя по его удивленному выражению лица, такого развития событий он совсем не ожидал.

"Мы попробуем связаться с ним (Еловским – 24 канал) позже. Так понимаем, эта связь не готова технически", – отреагировали ведущие и продолжили эфир.

Голая женщина в эфире украинского телеканала: смотрите видео 18+

Реакция сети на курьез

В комментариях к сообщению "Детектора медиа" в фейсбуке пользователи соцсети реагируют на инцидент. В основном шутят о том, что произошло.