На цей випадок звернули увагу в "Детекторі медіа". Видання опублікувало відео, як ведучі намагалися поспілкуватися з російським журналістом Дмитром Єловським.

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Він повинен був прокоментувати зустріч Путіна й Лукашенка. Спочатку у відео зазвучав жіночий голос. "Там відбувається щось зараз? Я нічого не чую", – поцікавився редактор "Дождя".

Його ймовірна співмешканка вирішила з'ясувати, що ж таки відбувається. Проте, схоже, забула, що одягу на ній немає, й випадково перевела камеру на себе.

"Тихо-тихо-тихо", – застеріг журналіст, проте було пізно. Судячи з його здивованого виразу обличчя, такого розвитку подій він зовсім не очікував.

"Ми спробуємо зв'язатися з ним (Єловським – 24 канал) пізніше. Так розуміємо, цей зв'язок не готовий технічно", – відреагували ведучі й продовжили ефір.

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Реакція мережі на курйоз

У коментарях до допису "Детектора медіа" у фейсбуці користувачі соцмережі реагують на інцидент. Переважно – жартують про те, що сталося.