Схожа ситуація з ним трапилася вже вдруге – місяць тому політик з'явився оголеним під час відеоконференції з колегами.

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Політик помочився під час відеоконференції

Цього разу Амос під час відеоконференції парламенту помочився у кавову чашку. Згодом свій вчинок він назвав неприйнятним та перепросив.

Я глибоко збентежений своїми діями та тими стражданнями, які вони могли заподіяти будь-кому, хто був свідком,

– зазначив політик.

Водночас він зауважив, що інцидент стався "випадково". Амос додав, що тимчасово відійде від виконання деяких обов'язків, продовжуючи представляти своїх виборців.

Політик пообіцяв "звернутися по допомогу", але не уточнив, яку саме. Також він подякував своїм колегам та сім'ї за підтримку.

Попередня схожа ситуація

У квітні Амос вже поставав оголеним на відеоконференції з колегами. Тоді він сказав, що випадково увімкнув своє відео, коли переодягався в робочий одяг після пробіжки.

Політик зазначив, що "збентежений" інцидентом, але пообіцяв, що "прикра помилка" більше не повториться.

Довідка. Вільям Амос – представник муніципалітету Понтіак у Квебеку, колишній юрист з екологічних питань та член парламенту з 2015 року. Є членом Ліберальної партії прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.