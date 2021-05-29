Похожая ситуация с ним случилась уже во второй раз – месяц назад политик появился обнаженным во время видеоконференции с коллегами.

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Политик помочился во время видеоконференции

На этот раз Амос во время видеоконференции парламента помочился в кофейную чашку. Впоследствии свой поступок он назвал неприемлемым и извинился.

Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был свидетелем,

– отметил политик.

В то же время он отметил, что инцидент произошел "случайно". Амос добавил, что временно отойдет от выполнения некоторых обязанностей, продолжая представлять своих избирателей.

Политик пообещал "обратиться за помощью", но не уточнил, какой именно. Также он поблагодарил своих коллег и семью за поддержку.

Предыдущая похожая ситуация

В апреле Амос уже появлялся обнаженным на видеоконференции с коллегами. Тогда он сказал, что случайно включил свое видео, когда переодевался в рабочую одежду после пробежки.

Политик отметил, что "смущен" инцидентом, но пообещал, что "досадная ошибка" больше не повторится.

Справка. Уильям Амос – представитель муниципалитета Понтиак в Квебеке, бывший юрист по экологическим вопросам и член парламента с 2015 года. Является членом Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо.