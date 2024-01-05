"Хочу телефон, чтобы на него позвонил папа": желание сына военнопленного исполнилось

7-летний Роман год назад загадал желание – телефон, на который позвонит папа. 3 января во время обмена военнопленными его желание исполнилось.

Щемящую историю рассказала глава украинского фонда "Мрія" Татьяна Комлик. По ее словам, волонтеры фонда подарили Роману этот телефон в ноябре 2022 года.

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"Я передавала этот телефон мальчику и сама мысленно загадывала: пусть только позвонит, пусть позвонит. Этот мальчик должен верить в чудеса. Пусть у него случаются чудеса", – отметила Татьяна.

Год назад фонд положил начало проекту, который исполнял мечты детей украинских воинов, оказавшихся в плену.

Кто-то из детей просил часы, как у папы, кто-то хотел получить самолет и забрать отца домой, кто-то загадывал футбольный мяч и чтобы папа увидел, как он забивает гол.

А 7-летний Роман попросил телефон и чтобы на него позвонил папа из плена.

Вчера папа Ромы позвонил по телефону уже из Украины. Свободный. Дома. Еще одна большая мечта маленького украинца сбылась. И я утираю слезы счастья вместе с его мамой, вместе с ним. Как же он ожидал этого звонка, он никогда не покидал этот телефон,

– рассказала Татьяна.



Мальчику подарили телефон еще год назад / Фото из фейсбука Татьяны Комлик

Мальчик не выпускал телефон из рук

Мама мальчика Виктория для УП. Жизнь рассказала, что Рома фактически никогда не выпускал из рук этот телефон и ожидал звонка папы.

В конце 2022 года для детей украинских Героев в Стамбуле провели экскурсию по заводу "Baykar", где всех попросили сдать телефоны. Роман подумал, что гаджет забирают навсегда и начал плакать.

Директор завода Халюк Байрактар, пытаясь успокоить Рому, показал ему первый в мире беспилотник с украинским сердцем, но это не помогло.

А Рома отвечает: "У меня забрали телефон, а на него должен позвонить отец". Это очень растрогало директора и он приказал начальнику охраны отдать телефон,

– рассказала Виктория.

Мечта сбылась

3 января на телефон поступил самый ожидаемый звонок от папы Ромы.

"Когда сын услышал голос папы, то начал плакать. Муж спросил, почему он плачет. Ромчик ответил, что от радости. А когда сын понял, что папа уже в Украине, расплакался еще больше", – поделилась женщина.

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