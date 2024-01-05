"Хочу телефон, щоб на нього подзвонив тато": бажання сина військовополоненого здійснилось
7-річний Роман рік тому загадав бажання - телефон, на який подзвонить тато. 3 січня під час обміну військовополоненими його бажання здійснилось.
Щемливу історію розповіла очільниця української фундації "Мрія" Тетяна Комлик. За її словами, волонтери фонду подарували Роману цей телефон у листопаді 2022 року.
Дивіться також Майже всі зазнали катувань: у якому стані 230 військовополонених, які повернулися в Україну
"Я передавала цей телефон хлопчику і сама подумки загадувала: хай тільки подзвонить, нехай подзвонить. Цей хлопчик має вірити в дива. Нехай у нього стаються дива", – зазначила Тетяна.
Рік тому фонд започаткував проєкт, який виконував мрії дітей українських воїнів, які опинилися у полоні.
Хтось із дітей просив годинник, як у тата, хтось хотів отримати літак і забрати батька додому, хтось загадував футбольний м'яч і щоб тато побачив, як він забиває гол.
А 7-річний Роман попросив телефон і щоб на нього подзвонив тато з полону.
Учора тато Роми подзвонив на той телефон уже з України. Вільний. Вдома. Ще одна велика мрія маленького українця збулася. І я втираю сльози щастя разом із його мамою, разом із ним. Як же він чекав цього дзвінка, він ніколи не залишав той телефон,
– розповіла Тетяна.
Хлопчику подарували телефон ще рік тому / Фото з фейсбуку Тетяни Комлик
Хлопчик не випускав телефон з рук
Мама хлопчика Вікторія для УП. Життя розповіла, що Рома фактично ніколи не випускав з рук цей телефон і очікував на дзвінок тата.
У кінці 2022 року для дітей українських Героїв у Стамбулі провели екскурсію заводом "Baykar", де усіх попросили здати телефони. Роман тоді подумав, що гаджет забирають назавжди і почав плакати.
Директор заводу Халюк Байрактар намагаючись заспокоїти Рому показав йому перший у світі безпілотник з українським серцем, але це не допомогло.
А Рома відповідає: "В мене забрали телефон, а на нього має подзвонити тато". Це дуже розчулило директора і він наказав начальнику охорони віддати телефон,
– розповіла Вікторія.
Мрія здійснилась
3 січня на телефон надійшов найочікуваніший дзвінок від тата Роми.
"Коли син почув голос тата, то почав плакати. Чоловік запитав, чому він плаче. Ромчик відповів, що від радості. А коли син зрозумів, що тато вже в Україні, розплакався ще більше", – поділилася жінка.
Наймасштабніший обмін: головне
- 3 січня з російського полону повернулись 230 українських воїнів. Серед них солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники.
- Частина захисників боронила Маріуполь, а частина захищала ЧАЕС – вони були в полоні майже два роки.
- З російського полону повернулася остання дівчина-морпіх Галина Федишин. Бойова медикиня пережила складний період оборони Маріуполя, заводу Ілліча, "Азовсталі".