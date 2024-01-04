Там зазначити, що майже всі військові стверджують, що зазнали катувань у Росії. Однак Україна має робочі програми щодо того, як працювати з повернутими військовополоненими.
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Полонені потребують лікування
Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів, що здоров'я більшості українських військових у досить поганому стані. Він додав, що російський полон — це не те місце, де можна поправити здоров’я.
І більшість потребує, якщо не негайної допомоги, але реабілітації. Мають хронічні захворювання, які потребують так само медичної допомоги,
– пояснив Яценко
Переважно всі військовослужбовці мають ушкодження системи травлення, опорно-руховий апарат. У багатьох проблеми з ногами – полонених змушують проводити багато часу стоячи. У зв'язку з відсутністю стоматологічної допомоги виникають проблеми з зубами.
І, звісно, понад 90% тих, хто повернувся, стверджують, що зазнали катувань. І ми знаємо, що це державна політика (в Росії – 24 Канал). Є в Україні розроблена програма, є досвід, є лікарі, є психологи, зокрема, які професійно займаються тими, хто повернувся, є напрацьовані методики,
– зазначив речник Координаційного штабу.
Близько двох тижнів триватиме етап початкової реабілітації – медична допомога, розмови з психологами. Вже потім відбуватиметься робота над реінтеграцією в суспільство.
Що відомо про масштабний обмін полоненими
- Україна 3 січня повернула з російського полону 230 українських воїнів. Серед них солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь, а частина захищала ЧАЕС – вони були в полоні майже два роки.
- Обмінів полоненими між Україною та Росією не було з літа 2023 року. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що про декого зі звільнених спершу взагалі не було відомостей. Вважалося, що ці герої – зниклі безвісти.
- Кирило Буданов розповів, що більшість звільнених – це чоловіки – 225, жінок серед службовців було 5. Обмін готувався дуже довго і став можливим завдяки організації Об'єднаних Арабських Еміратів.