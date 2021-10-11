Хотел спасти убийством: украинец в Польше объяснил резню собственной семьи

В Тарнуве, что в Польше, мужчина порезал ножом жену и сына. Задержанный украинец признался в убийстве 7-летнего сына и покушении на жену.

Мужчина объяснил мотивы своего поступка. Он утверждал, что таким образом хотел спасти семью.

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Семье, по словам украинца, угрожала опасность

Украинец, которому 27 лет, заявил, что, нанеся удары своим родственникам – 7-летнему сыну Максиму и жене Анастасии, "хотел защитить семью от чего-то еще хуже".

Подозреваемый подтвердил нападение на ребенка и жену. В день трагедии он пошел на кухню, выпил воды, взял нож и ударил сына и жену. Мужчина не смог точно определить, что именно им угрожало.

Прокуратура предъявила мужчине обвинения, а эксперты проверяют, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. Украинцу грозит пожизненное лишение свободы, сейчас же он арестован на 3 месяца.

По словам украинца, это была определенная группа или власть, которая якобы должна была посадить семью в тюрьму, забрать ребенка и все имущество. Именно поэтому, чтобы спасти свою семью, он захотел убить сына и жену. Впоследствии мужчина планировал покончить с собой, прыгнув со 2 этажа.

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