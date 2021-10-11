Хотів урятувати вбивством: українець у Польщі пояснив різанину власної сім'ї

У Тарнуві, що в Польщі, чоловік порізав ножем дружину і сина. Затриманий українець зізнався у вбивстві 7-річного сина та замаху на жінку.

Чоловік пояснив мотиви свого вчинку. Він стверджував, що у такий спосіб хотів урятувати сім'ю.

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Сім'ї, за словами українця, загрожувала небезпека

Українець, якому 27 років, заявив, що, завдавши удар своїм родичам – 7-річному синові Максиму та дружині Анастасії, "хотів захистити сім'ю від чогось ще гіршого".

Підозрюваний підтвердив напад на дитину і дружину. У день трагедії він пішов до кухні, випив води, узяв ніж і вдарив сина й дружину. Чоловік не зміг точно визначити, що саме їм загрожувало.

Прокуратура висунула чоловікові обвинувачення, а експерти перевіряють, чи був він осудним на момент скоєння злочину. Українцю загрожує довічне позбавлення волі, зараз же він заарештований на 3 місяці.

За словами українця, це була певна група чи влада, яка нібито мала посадити сім'ю до в'язниці, забрати дитину і все майно. Саме тому, щоб урятувати свою сім'ю, він захотів убити сина й дружина. Згодом чоловік планував накласти на себе руки, стрибнувши з 2 поверху.

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