Хотів урятувати вбивством: українець у Польщі пояснив різанину власної сім'ї
Джерело:Super Express
У Тарнуві, що в Польщі, чоловік порізав ножем дружину і сина. Затриманий українець зізнався у вбивстві 7-річного сина та замаху на жінку.
Чоловік пояснив мотиви свого вчинку. Він стверджував, що у такий спосіб хотів урятувати сім'ю.
До теми Загибель 7-річного українця в Польщі: що відомо про батька, який вчинив різанину
Сім'ї, за словами українця, загрожувала небезпека
Українець, якому 27 років, заявив, що, завдавши удар своїм родичам – 7-річному синові Максиму та дружині Анастасії, "хотів захистити сім'ю від чогось ще гіршого".
Підозрюваний підтвердив напад на дитину і дружину. У день трагедії він пішов до кухні, випив води, узяв ніж і вдарив сина й дружину. Чоловік не зміг точно визначити, що саме їм загрожувало.Зверніть увагу! Прокуратура висунула чоловікові обвинувачення, а експерти перевіряють, чи був він осудним на момент скоєння злочину. Українцю загрожує довічне позбавлення волі, зараз же він заарештований на 3 місяці.
За словами українця, це була певна група чи влада, яка нібито мала посадити сім'ю до в'язниці, забрати дитину і все майно. Саме тому, щоб урятувати свою сім'ю, він захотів убити сина й дружина. Згодом чоловік планував накласти на себе руки, стрибнувши з 2 поверху.
Різанина у польському Тарнуві: що відомо
- На півдні Польщі у місті Тарнув під час сімейної сварки українців трапилось смертельне поранення.
- У квартирі виявили закривавлених жінку та дитину з ножовими пораненнями. Від отриманих травм 7-річний хлопчик помер на місці.
- Правоохоронці затримали чоловіка, який вистрибнув із вікна 2 поверху і намагався втекти. З'ясувалося, що українець незадовго до трагедії проходив психіатричне лікування.