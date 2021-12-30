Хотел убить Байдена, Обаму и Цукерберга: в США задержали вооруженного мужчину

Полиция США задержала вооруженного мужчину, который планировал массовое убийство известных американцев. Злоумышленника уже отправили за решетку.

Хотел убить "злых" людей

Тяжело вооруженного мужчину арестовали в штате Айова. Злоумышленником оказался 25-летний Куачуа Бриллион Сюн из Калифорнии.

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Сюна задержали в округе Касс. В его автомобиле Mercedes нашли винтовку AR-15, боеприпасы, бронежилеты и аптечки.

Агент Секретной службы Джастин Ларсон рассказал, что нападавший уехал из дома еще 18 декабря.

Он ехал прямо к Белому дому, чтобы убить людей, находящихся у власти,

– заметил Ларсон.

Правоохранители выяснили это, когда проверили мобильный телефон Сюна. Так как тот пользовался программой с картами и установил место назначения – Белый дом. Кроме того, нападавший показал следователям чертежи территории Белого дома, в том числе и так называемое "слабое место", которое он установил, когда готовился к нападению.

Злоумышленник отметил, что в случае освобождения из-под стражи он немедленно возобновит свой план и отправится в Вашингтон.

Нападавший планировал умереть "во время борьбы со злыми демонами"

Житель Калифорнии сказал следователям, что среди "злых людей, которых он намеревался убить":

президент США Джо Байден,

его главный медицинский советник Энтони Фаучи,

44-й президент США Барак Обама,

соучредитель Facebook Марк Цукерберг.

Сюн заявил, что не намерен возвращаться в Калифорнию, чтобы увидеть свою семью. Он планировал умереть во время "борьбы со злыми демонами в Белом доме",

– добавил Ларсон.

Злоумышленник уже в тюрьме

Сюн находится в тюрьме округа Поттаваттами в Каунсил-Блаффс с 23 декабря. Его адвокат пока не комментировал задержание.

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